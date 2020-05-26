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«Красота наповал»: Марина Александрова впечатлила фанатов нежной фотосессией с открытым плечом

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Марина Александрова

Фото: Instagram

37-летняя актриса собрала комплименты от поклонников.

37-летняя Марина Александрова опубликовала в социальной сети нежное фото. Во время фотосессии она позировала в пальто на обнаженное тело. Несмотря на то, что снимок актриса достала из архива, поклонникам он понравился, и они без устали принялись делать комплименты любимой артистке.

«Супер!», «Мммммм...», «Восхитительно», «Такая красавица», «Смотрится хорошо пальто на голое тело», «Какой взгляд! То ли фея, то ли ведьмочка», «Обалдеть», «Красота наповал», — посыпались комментарии.

Получать приятные слова в свой адрес Марине не в первой. Она славится своей природной красотой, не стесняется ее показывать — и это отзывается в сердцах ее поклонников.

А вам нравится образ Марины Александровой?

Фото и видео: Instagram

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