«Красота наповал»: Марина Александрова впечатлила фанатов нежной фотосессией с открытым плечом
Фото: Instagram
37-летняя Марина Александрова опубликовала в социальной сети нежное фото. Во время фотосессии она позировала в пальто на обнаженное тело. Несмотря на то, что снимок актриса достала из архива, поклонникам он понравился, и они без устали принялись делать комплименты любимой артистке.
«Супер!», «Мммммм...», «Восхитительно», «Такая красавица», «Смотрится хорошо пальто на голое тело», «Какой взгляд! То ли фея, то ли ведьмочка», «Обалдеть», «Красота наповал», — посыпались комментарии.
Получать приятные слова в свой адрес Марине не в первой. Она славится своей природной красотой, не стесняется ее показывать — и это отзывается в сердцах ее поклонников.
А вам нравится образ Марины Александровой?
Фото и видео: Instagram
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