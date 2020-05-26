«Красота наповал»: Марина Александрова впечатлила фанатов нежной фотосессией с открытым плечом

«Супер!», «Мммммм...», «Восхитительно», «Такая красавица», «Смотрится хорошо пальто на голое тело», «Какой взгляд! То ли фея, то ли ведьмочка», «Обалдеть», «Красота наповал», — посыпались комментарии.

Получать приятные слова в свой адрес Марине не в первой. Она славится своей природной красотой, не стесняется ее показывать — и это отзывается в сердцах ее поклонников.

А вам нравится образ Марины Александровой?