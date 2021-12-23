Красный пиджак не помог: Путин не узнал Собчак на пресс-конференции

Ксения Собчак знакома с Владимиром Путиным еще с самого раннего детства по той причине, что ее ныне покойный отец и президент РФ были близкими друзьями. Журналистка рассказывала, что даже помнит, как Владимир Владимирович заходил к ним в гости и дарил ей подарки на различные праздники. Именно по этой причине крайне удивительным стал тот факт, что во время большой конференции Путин не узнал Собчак.

Во время мероприятия подошла очередь Ксении задать интересующий ее вопрос президенту. Когда ей поднесли микрофон, Путин не смог разглядеть дочь своего друга и попросил ее представиться. «Ксения Собчак, «Осторожно, новости», — ответила журналистка. После чего глава государства объяснил, почему не сразу узнал Собчак: «Ксюша, не видно тебя!»

Аргументом Ксении Анатольевны послужил ее ярко-алый пиджак. «Я специально в красном», — ответила она президенту. Следом этот цвет вызвал ажиотаж среди специалистов. Психолог-имиджмейкер Лана Волохова заявила о том, что оттенок был выбран не случайно. «Это как бы заявка на лидерскую позицию: «Заметьте меня, я самая главная». Но на самом деле не совсем. Тут скорее «А давайте вы меня не заметите, и я вас во всем обвиню», — цитирует ее слова портал «Газета.ru»