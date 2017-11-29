Принц Уильям и его супруга посетили The Friars Primary School, где состоялся саммит, посвященный психическому здоровью детей.

С момента объявления о третьей беременности герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон на долгое время пропала с радаров светских хроник. Всему виной ранний токсикоз, который неизменно сопровождает супругу принца Уильяма в «интересном положении». Однако теперь известно, что здоровью будущей мамы и малыша ничего не угрожает, поэтому Кейт вновь сопровождает супруга в различных поездках.

Так, недавно пара посетила начальную школу в Манчестере, где был запланирован саммит, посвященный психическому здоровью детей. Для посещения школы Кейт выбрала короткое красное платье свободного кроя, которое не скрывало ее округлившийся животик. Стоит отметить, что оттенок наряда, выбранного герцогиней, прекрасно гармонировал с цветом формы учеников.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Поверх платья Кейт предпочла надеть серое клетчатое пальто LK Bennett с круглой горловиной и декоративной пуговицей большого диаметра.

Кейт Миддлтон и принц Уильям