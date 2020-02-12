39-летний Маколей Калкин стал звездой нового номера журнала Esquire. Актер впервые за 15 лет снялся для обложки глянца. Стилисты подобрали для Калкина необычный образ: он позировал со стильной укладкой, в халате и со «старым» красным маникюром. Известность пришла к Маколею, когда ему было всего 6 лет. Актер вспоминал, что на пенсию он вышел уже в 14. «Своим детям я бы сказал, что что в кино и шоу-бизнесе нечего делать до 18 лет. До этого времени нужно учиться чему-либо», — говорил актер.Маколей не снимался 8 лет, но в интервью журналу Esquire признался, что не отказался бы исправить эту ситуацию. Калкин даже пытался попасть в фильм Тарантино «Однажды… в Голливуде», но провалил пробы.«Это была катастрофа. Я бы сам себя не взял на работу. Я в принципе ужасен на прослушиваниях, а это еще и был мой первый кастинг за восемь лет. Я последнее время веду себя как эдакий смешной старичок, я еще хочу вернуться обратно в седло и насладиться работой», — не скрывает актер. Маколей Калкин упомянул в интервью и о своей дружбе с Майклом Джексоном. В детстве Калкин даже снялся в клипе короля поп-музыки Black or White. После того, как на экраны вышел документальный фильм «Покидая Неверленд» опять поднялась волна слухов о неоднозначном отношении Джексона к детям.«Он никогда и ничего мне не делал. И я не видел, чтобы он кому-то причинял вред. У меня нет причин что-либо скрывать. Этот человек уже умер. И сейчас самый подходящий момент высказаться. И если бы мне было чем поделиться, я бы это сделал», — признался Калкин. Маколей также рассказал, что ведет обычную жизнь, гуляет с собаками, кормит кошек. Но из-за этого кажется людям чудиком. «В последние два года я не особенно светился и вел себя странновато, поэтому никого не осуждаю», — говорит актер.Ответил Маколей и на вопрос о личной жизни. Он рассказал, что хочет детей от своей девушки — актрисы Бренды Сонг, с которой встречается с 2017 года. «Мы хотим завести ребенка, много практикуемся в этом деле и даже высчитываем дни», — откровенно заявляет актер. Фото: Instagram, East newsВидео: IGNПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!