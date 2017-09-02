2 сентября на «МУЗ-ТВ» стартовал новый сезон популярного телепроекта

«Фабрика звезд» вернулась на экраны! Новый сезон популярного телешоу начала 2000 годов стартовал на телеканале «МУЗ-ТВ». 16 молодых ребят — будущих «фабрикантов» — были выбраны в ходе грандиозного кастинга. Музыкальным продюсером проекта стал Виктор Дробыш, которому ранее досталась роль наставника в шестом сезоне «Фабрики».

Ксения Собчак сменила Яну Чурикову на посту ведущей музыкального шоу. Для первого выпуска телеведущая выбрала длинное платье с высоким разрезом, сшитое из ткани с пайетками насыщенного красного цвета. Как пошутила Ксения, платье ей напомнило костюм жука-пожарника и очень понравилось режиссеру и творческой команде шоу.

Публикация от "Новая Фабрика Звёзд" (@novaya_fabrika_zvezd) Сен 2 2017 в 7:27 PDT

Впервые за всю историю проекта уже в первом выпуске «фабриканты» спели дуэтом с популярными звездами отечественного шоу-бизнеса. Поддержать «новобранцев» на сцену поднялись Валерия, Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Наргиз Закирова, Слава, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и другие знаменитости.

Публикация от "Новая Фабрика Звёзд" (@novaya_fabrika_zvezd) Сен 2 2017 в 11:17 PDT

Стоит отметить, что «Новая Фабрика звезд» будет транслироваться под двум телеканалам. На «Муз-ТВ» будут выходить ежедневные дневники шоу, а по субботам — отчетные концерты. На телеканале «Ю» по воскресеньям будет проходить повтор отчетных концертов.

Напомним, первый сезон «Фабрики» стартовал в 2002 году. Семь сезонов музыкального шоу подарили отечественной эстраде такие имена, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, группа «Фабрика», Елена Темникова, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская.