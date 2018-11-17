Красное и черное: Кейт Миддлтон и Меган Маркл восхитили образами для приема Royal Foundation

В минувший четверг в Лондоне состоялся торжественный прием Royal Foundation, основателями которого являются принц Уильям и принц Гарри. Супруги братьев, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, поддержали возлюбленных на важном мероприятии. Фотографии с членами королевской семьи, сделанные на приеме, опубликовал шотландский музыкант Том Уокер, выступавший для гостей вечера.
Для пышного приема герцогиня Кембриджская выбрала ярко-алое платье Preen с асимметричной горловиной, а беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на черном платье без бретелей.
Напомним, принц Уильям и принц Гарри основали Royal Foundation в 2011 году для продвижения своих благотворительных интересов.
Фото: Stephen Lock, Pool/Globallookpress, instagram