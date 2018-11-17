Красное и черное: Кейт Миддлтон и Меган Маркл восхитили образами для приема Royal Foundation

В минувший четверг в Лондоне состоялся торжественный прием Royal Foundation, основателями которого являются принц Уильям и принц Гарри. Супруги братьев, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, поддержали возлюбленных на важном мероприятии. Фотографии с членами королевской семьи, сделанные на приеме, опубликовал шотландский музыкант Том Уокер, выступавший для гостей вечера.