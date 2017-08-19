Несколько ярких кадров появились в Instagram певицы

35-летняя Вера Брежнева часто принимает участие в модных фотосессиях, снимки из которых публикует в своем микроблоге. Несколько часов назад певица выложила фотографии в ярко-красном платье в мелкий белый горошек. Растрепанные волосы, легкий макияж глаз и насыщенная темно-красная помада прекрасно дополнили образ белокурой красотки. «Красное настроение», — подписала серию снимков артистка.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Авг 19 2017 в 11:08 PDT

«Вы такая красивая, светитесь изнутри», «Какая же вы прекрасная!!!», «Очень красивые фото 🌺🌸💖💞🌸🌺💖», «Красный цвет к лицу!!!», «Красотка!Вам идёт красная помада❤️», «Слишком прекрасна😍 аж сердце замирает❤», «Красивая, уютная, и мне кажется, добрая», «Такая же роскошная как Мерилин Монро! ))», «Вера, как вам идёт этот образ😻безумно!!💋» — написали в комментариях восхищенные подписчики.

Напомним, Вера Брежнева — бывшая солистка группы «ВИА Гра». Сейчас певица занимается сольной карьерой, а также воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Соню и 7-летнюю Сару.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)