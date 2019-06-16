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Красная помада и стильные очки: поклонники обсуждают модное селфи Аллы Пугачевой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой
В блоге Примадонны появилась новая фотография.

70-летняя Алла Пугачева не так часто балует Instagram-фолловеров новыми публикациями в блоге, однако несколько часов назад певица опубликовала яркое селфи: «Просто захотелось взглянуть на вас❤️».

Поклонники пришли в восторг от стильного образа любимой артистки: «О какая красивая! Вам идёт, Алла Борисовна! Эротично!», «Отлично выглядите, очки бомба!!!», «Алла Борисовна, вы как всегда прекрасны», «Алла Борисовна, глаз не оторвать!!!🔥🔥🔥🔥», «Вам тааак идет красный цвет», «Воу, воу, Алла Борисовна 🔥 красотка», «Дар речи пропал от такой красоты!», «Как же Вам идет красный цвет», «Хотела бы я так выглядеть в 70 лет».

А вам нравится такой образ Аллы Пугачевой?

Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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