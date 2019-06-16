Красная помада и стильные очки: поклонники обсуждают модное селфи Аллы Пугачевой

Поклонники пришли в восторг от стильного образа любимой артистки: «О какая красивая! Вам идёт, Алла Борисовна! Эротично!», «Отлично выглядите, очки бомба!!!», «Алла Борисовна, вы как всегда прекрасны», «Алла Борисовна, глаз не оторвать!!!🔥🔥🔥🔥», «Вам тааак идет красный цвет», «Воу, воу, Алла Борисовна 🔥 красотка», «Дар речи пропал от такой красоты!», «Как же Вам идет красный цвет», «Хотела бы я так выглядеть в 70 лет».