Красная помада, голливудская улыбка и стильный наряд: Олеся Судзиловская представила фильм «Дикая лига»
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Представила картину зрителям Олеся Судзиловская, сыгравшая в картине одну из главных ролей. Она в очередной раз доказала, что является одной из самых эффектных российских актрис.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премьере Олеся появилась в стильном черном наряде, который дополнила яркими акцентами — ярко-красными губами и маникюром насыщенного оранжевого цвета. Завершали образ эффектная укладка и крупные блестящие серьги.
В центре сюжета — основанная на реальных событиях начала XX века история парня Варлама из низших социальных слоев. Ради того, чтобы быть с любимой, ему пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве. Проявившего себя в бою стенка на стенку парня замечает англичанин, владелец футбольного клуба, который предлагает ему попробовать силы в команде. Однако команда не принимает неотесанного бурлака с Волги. Тогда Варлам вместе с настоящим патриотом и увлеченным футболом купцом Балашовым создает первую народную команду и становится лидером...
Купить билеты на фильм можно здесь.
Фото: instagram, kinopoisk, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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