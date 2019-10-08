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Красная помада, голливудская улыбка и стильный наряд: Олеся Судзиловская представила фильм «Дикая лига»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась премьера приключенческого боевика режиссеров Андрея Богатырев и Арта Камачо «Дикая лига».

Представила картину зрителям Олеся Судзиловская, сыгравшая в картине одну из главных ролей. Она в очередной раз доказала, что является одной из самых эффектных российских актрис.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На премьере Олеся появилась в стильном черном наряде, который дополнила яркими акцентами — ярко-красными губами и маникюром насыщенного оранжевого цвета. Завершали образ эффектная укладка и крупные блестящие серьги.

В центре сюжета — основанная на реальных событиях начала XX века история парня Варлама из низших социальных слоев. Ради того, чтобы быть с любимой, ему пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве. Проявившего себя в бою стенка на стенку парня замечает англичанин, владелец футбольного клуба, который предлагает ему попробовать силы в команде. Однако команда не принимает неотесанного бурлака с Волги. Тогда Варлам вместе с настоящим патриотом и увлеченным футболом купцом Балашовым создает первую народную команду и становится лидером...

Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: instagram, kinopoisk, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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