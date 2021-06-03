Красивый роман Саши Новиковой, и другие звездные предложения руки и сердца
Саша Новикова и рэпер Feduk совсем недавно поженились – сыграли романтичную свадьбу только с самыми близкими людьми. А предложение руки и сердца Feduk сделал своей возлюбленной в теплых краях, в непринужденной рабочей атмосфере.
«Не буду вдаваться в детали, но расскажу, что это было во время съемок клипа Водолей в Турции», – написала Саша Новикова в своем блоге.
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Фото: Global Look Press
Брак принца Гарри и Меган Маркл начался с трогательного и домашнего предложения руки и сердца в 2017 году. Вдвоем они проводили время в коттедже, и, пока Меган жарила курицу, принц настраивался на то, чтобы признаться Меган в своих чувствах.
Канье Уэст всегда был склонен к красивым и широким жестам. Пока они отмечали день рождения Ким, посетив игру на бейсбольном стадионе AT&T-парк в Сан-Франциско, на огромном экране появились слова с предложением руки и сердца под песню «Young And Beautiful» Ланы Дель Рей. Отказаться было невозможно.
Иногда предложение руки и сердца связано с курьезами. Например, Джордж Клуни, делая предложение своей возлюбленной, долго искал зажигалку, чтобы зажечь свечи – за это время его будущая супруга успела обнаружить кольцо.
Новый возлюбленный Пэрис Хилтон сделал ей предложение во время романтической поездки в честь ее дня рождения, в присутствии самых близких друзей, в том числе ее сестры Никки.
Мэтью Макконахи решил подшутить над своей возлюбленной, Камиллой Алвес, и преподнес ей на Рождество целых восемь коробок, одна в другой. Когда его возлюбленная их, наконец, распаковала, в последней обнаружила кольцо.
Фото: Global Look Press
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