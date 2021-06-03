Красивый роман Саши Новиковой, и другие звездные предложения руки и сердца

Канье Уэст всегда был склонен к красивым и широким жестам. Пока они отмечали день рождения Ким, посетив игру на бейсбольном стадионе AT&T-парк в Сан-Франциско, на огромном экране появились слова с предложением руки и сердца под песню «Young And Beautiful» Ланы Дель Рей. Отказаться было невозможно.

Иногда предложение руки и сердца связано с курьезами. Например, Джордж Клуни, делая предложение своей возлюбленной, долго искал зажигалку, чтобы зажечь свечи – за это время его будущая супруга успела обнаружить кольцо.

Новый возлюбленный Пэрис Хилтон сделал ей предложение во время романтической поездки в честь ее дня рождения, в присутствии самых близких друзей, в том числе ее сестры Никки.