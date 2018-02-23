«Красивый морячок»: Валерий Меладзе показал, как выглядел в молодости
52-летний Валерий Меладзе показал «армейское» фото.
Сегодня, в День защитника Отечества, популярный певец Валерий Меладзе вспомнил армейские годы.
«Всех с мужским праздником!!! Пусть будет мир во всём мире!!!», — написал он под старой фотографией.
Поклонницы узнали любимца в одном из бравых парней. «Якись гарны хлопцы!», «Ой, не может быть!!!! Красавчик! С праздником!!!», «Кем служили на флоте?», «Настоящий мужчина!!! С праздником», «Красивый морячок!!! С праздником!!!!», — восхищены они.
А вы узнали музыканта?
Фото: globallookpress, instagram
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