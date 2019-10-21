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«Красивые и счастливые»: в Сети обсуждают нежные фотографии Валерии и Иосифа Пригожина

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Валерия и Иосиф Пригожин

Фото: Instagram

Знаменитая пара прогулялась по Москве в фэмили-луке.

Певица Валерия и ее супруг и продюсер одновременно Иосиф Пригожин поделились с подписчиками нежными и радостными снимками.

Валерия и Стас Пьеха репетируют в студии

«Какой же вчера был прекрасный вечер - хотелось, чтобы он никогда не заканчивался. И как же здорово, что уличный фотограф взял и остановил это мгновение», - написала Валерия в Instagram.

«Ночная прогулка с друзьями по Москве после ужина в новом ресторане. Погода шикарная, как бы задержать ее до конца ноября?», - рассказал продюсер.

Подписчикам пары понравилось, что они не только поделились своими радостными моментами, но и то, что они даже оделись в унисон – на Валерии и Иосифе были джинсы и верхняя одежда бежево-коричневых оттенков.

«Какие красивые и счастливые!», «А я, глядя на Вас, отслеживаю все модные тенденции, хоть мне и далеко за 50, я в теме!!!», «А мы видели вас вчера, в жизни еще красивее!», «Какая же вы с Иосифом красивая пара», - похвалили супругов в комментариях.

А вам нравятся Валерия и Иосиф?

Фото и видео: Instagram

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