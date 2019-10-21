«Красивые и счастливые»: в Сети обсуждают нежные фотографии Валерии и Иосифа Пригожина

Подписчикам пары понравилось, что они не только поделились своими радостными моментами, но и то, что они даже оделись в унисон – на Валерии и Иосифе были джинсы и верхняя одежда бежево-коричневых оттенков.

«Какие красивые и счастливые!», «А я, глядя на Вас, отслеживаю все модные тенденции, хоть мне и далеко за 50, я в теме!!!», «А мы видели вас вчера, в жизни еще красивее!», «Какая же вы с Иосифом красивая пара», - похвалили супругов в комментариях.

А вам нравятся Валерия и Иосиф?