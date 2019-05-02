«Красивые и счастливые»: пользователи Сети обсуждают редкое селфи Максима Матвеева и Елизаветы Боярской

Поклонники восторгаются этой красивой и гармоничной парой: «Красивые! Восхищаюсь, Вами и желаю творческих успехов», «Вы совершенно замечательно талантливые и чудесные!», «Самая красивая пара!!! И улыбки одинаковые », «Вы,просто две глыбы таланта соединились в прекрасную и красивую пару👌 счастья вам и творческих свершений!», «Лиза такая хорошенькая , настоящая и счастливая…», «Очень красивая пара! Очень талантливая пара! Две мощнейших энергии!», «Вы совсем настоящие, простые, неужели в метро? 💞», «Какие вы красивые)))», «Красивая фотка👏И вы красивые:молодые, счастливые, естественные», «Вы очень хорошая пара, вы подходите друг другу, берегите себя», «Ямочки у вас одинаковые!!!», «Какие вы чудесные!Сердце замирает!».