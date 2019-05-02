«Красивые и счастливые»: пользователи Сети обсуждают редкое селфи Максима Матвеева и Елизаветы Боярской

Актер Максим Матвеев изредка балует Instagram-фолловеров трогательными селфи с любимой супругой, актрисой Елизаветой Боярской. Несколько часов назад в блоге звезды «Стиляг» появился новый кадр, сделанный в автобусе: «Кто куда, а мы на «Гамлет» в МДТ...кто-то играть, а кто-то смотреть…».
Поклонники восторгаются этой красивой и гармоничной парой: «Красивые! Восхищаюсь, Вами и желаю творческих успехов», «Вы совершенно замечательно талантливые и чудесные!», «Самая красивая пара!!! И улыбки одинаковые », «Вы,просто две глыбы таланта соединились в прекрасную и красивую пару👌 счастья вам и творческих свершений!», «Лиза такая хорошенькая , настоящая и счастливая…», «Очень красивая пара! Очень талантливая пара! Две мощнейших энергии!», «Вы совсем настоящие, простые, неужели в метро? 💞», «Какие вы красивые)))», «Красивая фотка👏И вы красивые:молодые, счастливые, естественные», «Вы очень хорошая пара, вы подходите друг другу, берегите себя», «Ямочки у вас одинаковые!!!», «Какие вы чудесные!Сердце замирает!».
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. Пара воспитывает двоих сыновей — старшему, Андрею, 7 апреля исполнилось 7 лет, а младший, Григорий, родился 6 декабря 2018 года.
Больше об этой красивой паре вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
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