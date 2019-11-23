Красивые и счастливые: Марина Газманова показала архивные фото с мужем и дочкой

Как и всегда, поклонники осыпали пару комплиментами: «Марина, Вы классная», «Рыжуля в шляпе просто вылитая папа!!!», «Марина, Вы такая чудесная пара! Хочется брать с Вас пример!», «Такие живые и настоящие! Будто и правда подсмотрели сейчас вас, какие вы в жизни, а не в журналах))», «Вы такие классные!!! Порадовали, и на душе стало так хорошо, как в детстве», «Вы не изменились! Всё такие молодые и красивые! Счастья и крепкого здоровья Вам!», «Молодцы! Столько лет вместе в любви», «От фотографий прям веет теплом и уютом», «Как же это кайфово!!! Спасибо, что делитесь!!!».

Напомним, первая супруга родила Олегу Газманову сына Родиона. Марина Газманова родила сына Филиппа от Вячеслава Мавроди. Однако многие уверены, что молодой человек очень похож на своего знаменитого отчима.