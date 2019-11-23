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Красивые и счастливые: Марина Газманова показала архивные фото с мужем и дочкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Газманова

Фото: Instagram Марины Газмановой

Пользователи Сети обсуждают новую публикацию в блоге жены Олега Газманова.

Поклонники восхищаются семьей Олега Газманова — певец счастлив в отношениях с супругой Мариной более двадцати лет. У пары трое детей — сыновья от предыдущих браков Родион и Филипп и дочь Марианна.

Несколько часов назад Марина поделилась в блоге архивными снимками с мужем и дочкой: «Субботний день! Люблю полистать старые фотографии. Они становятся ценнее со временем. Те фотографии, которые сразу не понравились, и ты готова была избавиться от них, становятся любимыми. А некоторые фотографии вы не видели, и они к вам приходят через десять лет , и приносят такое удовольствие, сотканное из приятных воспоминаний. Инстаграм помогает найти друг друга и порадовать. Используйте такую возможность во благо. Спасибо фотографу , который порадовал меня через десять лет!».

Как и всегда, поклонники осыпали пару комплиментами: «Марина, Вы классная», «Рыжуля в шляпе просто вылитая папа!!!», «Марина, Вы такая чудесная пара! Хочется брать с Вас пример!», «Такие живые и настоящие! Будто и правда подсмотрели сейчас вас, какие вы в жизни, а не в журналах))», «Вы такие классные!!! Порадовали, и на душе стало так хорошо, как в детстве», «Вы не изменились! Всё такие молодые и красивые! Счастья и крепкого здоровья Вам!», «Молодцы! Столько лет вместе в любви», «От фотографий прям веет теплом и уютом», «Как же это кайфово!!! Спасибо, что делитесь!!!».

Напомним, первая супруга родила Олегу Газманову сына Родиона. Марина Газманова родила сына Филиппа от Вячеслава Мавроди. Однако многие уверены, что молодой человек очень похож на своего знаменитого отчима.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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