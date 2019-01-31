«Красивые и на маму похожи»: новое фото детей Ольги Кабо высоко оценили поклонники

«Вот такие два произведения искусства и любви — Танюшу и Витюшу, я подарила миру; вот такое произведение сладкого искусства и красоты мне подарили дети) Вкусно, не могу! Приятно — нет слов))) День рождения удался!!!», — поделилсь актриса.
«Прекрасные детки, дай Бог им и Вам счастья», «Мамина гордость и радость», «Красивые и на маму похожи», «Чудо детки! Мама — произведение красоты!!!», «У красивых людей и дети красивые!!!!», «Это такое счастье для женщины иметь таких сладких детей и вообще найти свое место под солнцем. Вы ОЛЯ одна из таких, поздравляю от всей души, вы талантливая актриса и желаю вам творческих успехов», — пишут поклонники.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram