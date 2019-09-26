«Красивые девчонки»: Полина Гагарина и Светлана Ходченкова побывали на презентации новой коллекции модного бренда

В минувшую среду в Москве состоялась презентация новой коллекции одежды бренда Uniqlo, амбассадорами которого являются Полина Гагарина и Светлана Ходченкова. Фотография с мероприятия появилась в Instagram Полины Гагариной: «Отличное завершение вечера на презентации коллекции @uniqlo_russia ❤️, амбассадорами которой мы являемся с самой красивой на свете @svetlana_khodchenkova 😍!».
Пользователи Сети уверены, что Полина и Светлана выглядят потрясающе: «Это Поля? Я чет не узнал😂», «Красотки», «Какие красивые вы очень», «Прямо девчонка», «Куколки!», «Как сестрёнки», «Полина , Вы как Девочка !!! Прекрасная и Милая», «Как будто 18 лет) красивые)», «Такие девчонки светлые, милые, нежные, стильные».
А вам нравятся Полина Гагарина и Светлана Ходченкова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: Instagram
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