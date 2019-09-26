passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Красивые девчонки»: Полина Гагарина и Светлана Ходченкова побывали на презентации новой коллекции модного бренда

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Полина Гагарина

Фото: Пресс-служба

В Сети обсуждают новое фото певицы и актрисы.

В минувшую среду в Москве состоялась презентация новой коллекции одежды бренда Uniqlo, амбассадорами которого являются Полина Гагарина и Светлана Ходченкова. Фотография с мероприятия появилась в Instagram Полины Гагариной: «Отличное завершение вечера на презентации коллекции @uniqlo_russia ❤️, амбассадорами которой мы являемся с самой красивой на свете @svetlana_khodchenkova 😍!».

Пользователи Сети уверены, что Полина и Светлана выглядят потрясающе: «Это Поля? Я чет не узнал😂», «Красотки», «Какие красивые вы очень», «Прямо девчонка», «Куколки!», «Как сестрёнки», «Полина , Вы как Девочка !!! Прекрасная и Милая», «Как будто 18 лет) красивые)», «Такие девчонки светлые, милые, нежные, стильные».

А вам нравятся Полина Гагарина и Светлана Ходченкова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, пресс-служба

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!