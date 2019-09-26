«Красивые девчонки»: Полина Гагарина и Светлана Ходченкова побывали на презентации новой коллекции модного бренда

Пользователи Сети уверены, что Полина и Светлана выглядят потрясающе: «Это Поля? Я чет не узнал😂», «Красотки», «Какие красивые вы очень», «Прямо девчонка», «Куколки!», «Как сестрёнки», «Полина , Вы как Девочка !!! Прекрасная и Милая», «Как будто 18 лет) красивые)», «Такие девчонки светлые, милые, нежные, стильные».

А вам нравятся Полина Гагарина и Светлана Ходченкова?