«Красивые дети»: Оксана Фандера опубликовала редкие фото сына и дочери

Поклонники актрисы в многочисленных комментариях написали о том, какие у нее выросли красивые дети: «Какие у вас красивые дети!», «Чудесные дети!», «Сын похож на маму, дочь пошла в отца и деда! Прекрасная семья», «Прекрасные стихи, вспомнила и себя в возрасте «взрослого сердца в детском теле» и своих «больших» детей! Счастливое время!», «Красивые!», «Круто, что их двое», «Две половинки одного Сердца», «Ну какие же они красавцы», «Дети у вас просто огонь», «Боже! Прекрасные!», «Чудесные дети!!!», «Хороши!!!!», «Настоящие», «Какие красивые и талантливые», «Ох! Какие детки!!!! Чудо!!!», «Симпатяги», «Какие славные дети и стихи замечательные».

Отметим, что Оксана Фандера выглядит скорее сестрой своих детей, а не мамой. И дело не только в хороших генах актрисы, позитивном взгляде на жизнь и секретах красоты. Дело в том, что сына Ивана она родила довольно рано — за несколько дней до своего 23-летия. А спустя еще пять лет у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского родилась дочь Елизавета. И если Лиза скорее похожа на знаменитого отца, то Иван вырос копией мамы.