«Красивые дети»: Оксана Фандера опубликовала редкие фото сына и дочери
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
На черно-белых снимках Елизавета и Иван дурачатся, смотрят в камеру и улыбаются. «И запах дыма: "Были двое. / Простите им, / Они с любовью". / Не расстилайте нам постели, / Два взрослых сердца / В детском теле. / Простите нам, / Все жутко тесно. / Переполняет, / Мало места. / Не грейте нам остывший ужин, / Оставьте нас, / И все, что нужно, / В сто первый раз простите, / Просим, / У нас есть мы. / Вино. / И осень», — подписала Оксана Фандера снимки, процитировав строки одного из любимых стихотворений.
Поклонники актрисы в многочисленных комментариях написали о том, какие у нее выросли красивые дети: «Какие у вас красивые дети!», «Чудесные дети!», «Сын похож на маму, дочь пошла в отца и деда! Прекрасная семья», «Прекрасные стихи, вспомнила и себя в возрасте «взрослого сердца в детском теле» и своих «больших» детей! Счастливое время!», «Красивые!», «Круто, что их двое», «Две половинки одного Сердца», «Ну какие же они красавцы», «Дети у вас просто огонь», «Боже! Прекрасные!», «Чудесные дети!!!», «Хороши!!!!», «Настоящие», «Какие красивые и талантливые», «Ох! Какие детки!!!! Чудо!!!», «Симпатяги», «Какие славные дети и стихи замечательные».
Отметим, что Оксана Фандера выглядит скорее сестрой своих детей, а не мамой. И дело не только в хороших генах актрисы, позитивном взгляде на жизнь и секретах красоты. Дело в том, что сына Ивана она родила довольно рано — за несколько дней до своего 23-летия. А спустя еще пять лет у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского родилась дочь Елизавета. И если Лиза скорее похожа на знаменитого отца, то Иван вырос копией мамы.
Фото: Instagram, globallookpress
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