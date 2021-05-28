Красиво жить: «Ламба» за 20 млн и самые дорогие машины молодых звезд

Интригующей фото накануне в сториз поделилась и Анастасия Решетова – она едет вместе с сыном Ратмиром в автомобиле с логотипом Lamborghini. Интересно, что ранее новую машину этой марки приобрел Тимати.

Как он отметил, Lamborghini стоимостью около 18 миллионов рублей – подарок сыну, ведь все его автомобили рано или поздно достанутся его детям.

Теперь поклонники гадают, выступает ли Анастасия в качестве личного водителя у сына, или рэпер подарил шикарную машину и матери своего ребенка?