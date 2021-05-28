Красиво жить: «Ламба» за 20 млн и самые дорогие машины молодых звезд
Отдых на дорогих курортах, брендовые наряды и шикарные машины – иметь при себе главные атрибуты красивой жизни стало очень популярно среди молодых звезд. Сегодняшним селебрити нет еще и 30, но многие уже могут похвастаться роскошным автопарком.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkonskaya.reshetova
На днях к компании молодых автолюбителей присоединилась певица Клава Кока. Девушка похвасталась в социальных сетях своим первенцем – она приобрела черный Maybach стоимостью более 7 миллионов рублей. Певица уже успела устроить шикарную фотосессию с новой игрушкой, на которой позировала в оранжевом мини и ярких босоножках.
Интригующей фото накануне в сториз поделилась и Анастасия Решетова – она едет вместе с сыном Ратмиром в автомобиле с логотипом Lamborghini. Интересно, что ранее новую машину этой марки приобрел Тимати.
Как он отметил, Lamborghini стоимостью около 18 миллионов рублей – подарок сыну, ведь все его автомобили рано или поздно достанутся его детям.
Теперь поклонники гадают, выступает ли Анастасия в качестве личного водителя у сына, или рэпер подарил шикарную машину и матери своего ребенка?
Главным конкурентом Тимати по Lamborghini, является, бесспорно, Настя Ивлеева. Блогер гоняет на своем Aventador и нередко влипает в истории – в основном из-за неправильной парковки.
А пару дней назад Ивлеева на шоу «Адские гонки» вместе с блогерами Михаилом Литвином, Дмитрием Гордеем и рэпером Моргенштерном выяснили, чья Ламба быстрее. Победителем оказался Моргенштерн, а единственная дама пришла к финишу последней.
Любовь блогеров к автоспорту вызывает восхищение поклонников и опасения правоохранительных органов – после истории с резонансным ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, который неоднократно выкладывал ролики с экстремальным вождением в своем блоге. В результате нескольких блогеров, включая Настю Ивлееву, поставили на спецучет московского управления ГИБДД.
Масло в огонь подлил и муж Ивлеевой, Элджей. На своей BMW i8 стоимостью около 10 миллионов рублей он попался пьяным за рулем и попытался откупиться от сотрудников полиции 700 тысячами рублей.
Соперник Ивлеевой Моргенштерн, несмотря на молодой возраст, тоже может похвастаться шикарным автопарком. В его коллекции – Porcshe 911 Turbo S, примерная стоимость которого 136 тысяч долларов, и Cadillac за 102 тысячи долларов.
Даня Милохин, один из самых, пожалуй, известных тиктокеров нашей страны, обзавелся первым автомобилем еще до того, как получил права. «Первенцем» Дани стал Mercedes-Maybach за 10 миллионов рублей.
Фото: Instagram Насти Ивлеевой, Моргенштерна, Тимати, Анастасии Решетовой
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