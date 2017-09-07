37-летняя Анна Семенович заинтриговала подписчиков

Сегодня ряд российских СМИ объявил о романе, вспыхнувшем между популярной певицей Анной Семенович и известным актером Александром Домогаровым. В ответ на это артистка опубликовала постельное фото с героем сплетен.

Свой пост она сопроводила хештегом #скоропремьера.

«Снимаем такое хорошее кино. Мне очень понравился сценарий, свежий, добрый и про Любовь. Драматург признался, что писал мою героиню с меня, мне очень приятно. Она получилась очень трогательной, временами ее жаль, но главное она любит и любима», — рассказывала Семенович ранее.

«Да уж, Домогарову в четверг повезло больше нежели чем мне...», «Волнительный кадр», «Мой любимый артист, на всех спектаклях была его. Как-то скромненько Вы с ним лежите», — отметили подписчики.

Возможно, Анна не хотела бы заставлять нервничать своего возлюбленного, ведь даже когда Александр — просто коллега по съемочной площадке, ревность нет-нет, да и проснется.

Возлюбленный Анны не относится к миру шоу-бизнеса, более того, она старается оберегать его от этого влияния. «Я уважаю желание моего мужчины не быть публичным. Мои близкие не виноваты, что у меня такая профессия и я известна. Это был мой выбор, но не их», — говорила она.

Фото: instagram.com