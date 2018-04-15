«Красивая, как и мама»: Лариса Гузеева показала совсем взрослую дочь

«Дочь просто шикардосная», «Расцветает! Такая красивая», «Очень красивая. И с братом похожи», «А глазищааа....А красотищааа!!!», «Думала кадр из фильма, молодая Лариса», «Какая эффектная девушка», «Красивая, как и мама», «Мамина дочка», «Очень красивая девочка и очень похожа на вас. Я сразу подумала, что это вы в молодости», — обсуждают фолловеры.

Подписчики актрисы отметили, что ее «породистой» наследнице самое место в Голливуде: «Натали Портман и Кира Найтли в одном лице», «Молодая Мила Йовович», «Эта красотка обойдет мамочку по красоте! (возможно и не только по красоте) Всего лишь начало ее расцвета! Очень миленькая», «В Голивуд и будет успех.великолепная внешность», «Анджелина Джоли, нервно курит в сторонке...».

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Фото: instagram