«Красивая и счастливая»: Ирина Пегова в стильном купальнике показала аппетитную фигуру и стройные ноги

Ирина Пегова отдыхает с дочкой Татьяной на Кипре. Но даже в отпуске актриса регулярно занимается спортом – совершает регулярные пробежки и делает зарядку на морском побережье.
На критику подписчиков, отмечающих, что, даже занимаясь спортом, она не худеет, Ирина отвечает, что делает это для поддержания формы и здоровья, а не для потери веса. Поклонники естественной красоты 41-летней Ирины Пеговой всегда ее поддерживают и засыпают комплиментами.
Актриса в очередной раз дала повод похвалить себя: она показала в Instagram, как проводит досуг на Кипре. На снимках она предстала в красивом белом купальнике с цветочным принтом, который подчеркнул ее женственные формы.
«Без комментариев», - подписала актриса серию фотографий.
«Красавица !!!!! Просто глаз радуется когда есть такие красивые и естественные девушки !!»,
«Ирина, Вы потрясающая!! Воплощение в одном: невероятной женственности, красоты и ...детской эмоциональной непосредственности! Это редкость»,
«Очень красиво ваш белый купальник!красивая,радостная и счастливая»,
«Ира,ты очень похудела!!! Фигурка замечательная! Вкусная! Подтянутая! Молодец!», - написали Ирине Пеговой в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
А вам нравится фигура актрисы?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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