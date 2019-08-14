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«Красивая и счастливая»: Ирина Пегова в стильном купальнике показала аппетитную фигуру и стройные ноги

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Пегова

Фото: Instagram
Подписчики в очередной раз похвалили актрису за естественность и женственность.

Ирина Пегова отдыхает с дочкой Татьяной на Кипре. Но даже в отпуске актриса регулярно занимается спортом – совершает регулярные пробежки и делает зарядку на морском побережье.

Ирина Пегова во время прогулке на яхте

На критику подписчиков, отмечающих, что, даже занимаясь спортом, она не худеет, Ирина отвечает, что делает это для поддержания формы и здоровья, а не для потери веса. Поклонники естественной красоты 41-летней Ирины Пеговой всегда ее поддерживают и засыпают комплиментами.

Актриса в очередной раз дала повод похвалить себя: она показала в Instagram, как проводит досуг на Кипре. На снимках она предстала в красивом белом купальнике с цветочным принтом, который подчеркнул ее женственные формы.

«Без комментариев», - подписала актриса серию фотографий.

«Красавица !!!!! Просто глаз радуется когда есть такие красивые и естественные девушки !!»,

«Ирина, Вы потрясающая!! Воплощение в одном: невероятной женственности, красоты и ...детской эмоциональной непосредственности! Это редкость»,

«Очень красиво ваш белый купальник!красивая,радостная и счастливая»,

«Ира,ты очень похудела!!! Фигурка замечательная! Вкусная! Подтянутая! Молодец!», - написали Ирине Пеговой в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

А вам нравится фигура актрисы?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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