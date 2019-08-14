«Красивая и счастливая»: Ирина Пегова в стильном купальнике показала аппетитную фигуру и стройные ноги

На критику подписчиков, отмечающих, что, даже занимаясь спортом, она не худеет, Ирина отвечает, что делает это для поддержания формы и здоровья, а не для потери веса. Поклонники естественной красоты 41-летней Ирины Пеговой всегда ее поддерживают и засыпают комплиментами.

Актриса в очередной раз дала повод похвалить себя: она показала в Instagram, как проводит досуг на Кипре. На снимках она предстала в красивом белом купальнике с цветочным принтом, который подчеркнул ее женственные формы.

«Без комментариев», - подписала актриса серию фотографий.