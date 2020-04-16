«Красивая и молодая»: в Сети обсуждают фото тещи Константина Эрнста, отметившей 51-летие

В этом месяце семья генерального директора Первого канала Константина Эрнста отмечает два праздника: 12 апреля исполнилось 32 года его супруге Софье, а 16 апреля свой 51-й день рождения празднует его теща, Исанна.

«Маааам, с Днем Рождения! Такое счастье — быть твоей дочкой, говорить тебе: "мааааааам". Пусть все это длится бесконечность», — написала в своем блоге ее дочь.