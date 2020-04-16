«Красивая и молодая»: в Сети обсуждают фото тещи Константина Эрнста, отметившей 51-летие
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Фото: Instagram мамы Софьи Эрнст
В этом месяце семья генерального директора Первого канала Константина Эрнста отмечает два праздника: 12 апреля исполнилось 32 года его супруге Софье, а 16 апреля свой 51-й день рождения празднует его теща, Исанна.
«Маааам, с Днем Рождения! Такое счастье — быть твоей дочкой, говорить тебе: "мааааааам". Пусть все это длится бесконечность», — написала в своем блоге ее дочь.
«Чудесная мама», «Какая красивая молодая мама», «Какая же нереальная красотка! Крепкого здоровья маме», «Красивая! Как и все мамы на свете», «Здоровья и долгие лета мамочке! Вы обе Овны! Вот это дуэт», — обсуждают в комментариях.
«Очень красивая мама! Ясно, в кого вы такая замечательная», «Господи, ты копия мамы»,«Как сестра!! Очень красивая», — считают они.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram
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