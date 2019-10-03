«Красивая девчонка»: поклонники 50-летней Светланы Бондарчук обсуждают ее фото в ночном белье
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Фото: Instagram
Светлана Бондарчук поделилась с фолловерами переживаниями по поводу ночных кошмаров и опубликовала фото в белье для сна.
«Две ночи снились ужастики», - призналась Бондарчук и попросила хороший сон на новую ночь. Подписчики пожелали ей хороших сновидений, но больше их привлек внешний вид модели и светской львицы.
«Красивая, шелковая», «Вы-прекрасны!!! Пусть он приснится!!!», «Красоточка) Девчонка», «Света ты такая хорошенькая», - написали поклонники.
Некоторые умудрились рассмотреть у 50-летней Бондарчук «беременность». «Ура! Беременная!», «Вас можно поздравить?», «Пузка что ли?», - засыпали Светлану вопросами (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Кстати, в адрес Светланы Бондарчук льется и критика. Ее обвиняют в том, что она ведет себя не подобающе для своего возраста и выкладывает однотипные видео с танцами и демонстрацией тела.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram
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