Певица поздравила своих сестер-двойняшек с днем рождения.

Популярную исполнительницу Веру Брежневу не случайно называют одной из самых красивых на отечественной эстраде. Однако не многие знают, что у артистки есть три сестры: старшая Галина и младшие — двойняшки Анастасия и Вика, которые ничуть не уступают ей в красоте. Несколько часов назад в Instagram Веры появилось селфи с младшими сестрами, под которым певица поздравила их с днем рождения: «Мои младшие сестрички - двойняшки! Двойная радость, двойное счастье, двойной праздник!) Сегодня, 22го числа празднуем двойной День Рождения! ❤❤ На фото счастливые 3 сестры 🎉».

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям именинниц: «Поздравляю! Красавицы!», «Вера!!!Поздравляю ваших сестрёнок Настю и Вику с Днём Рождения!!!», «Все такие разные, но все такие красивые», «Три сестры😍красавицы. Поздравляю», «Мега чудесные!», «Такие разные, но одинаково не обычные и интересные», «Поздравляю, здоровья, радости, всех благ!!! Одно удовольствие, жить такой огромной, дружной и прекрасной семьей - будьте счастливы!!!», «Ну вот как возможно чтоб все были такие красивые ❤️».

Напомним, младшая сестра Веры Брежневой Виктория в 2008 году стала супругой Александра Цекало. Свадьба была непубличной, о ней знали только самые близкие друзья. Супруги воспитывают троих детей.

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram