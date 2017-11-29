Пока нас заметает снегами и заливает аномальными дождями, телеведущая наслаждается солнечными деньками в Сочи.

Ксения Бородина поделилась в Instagram солнечными снимками с супругом Курбаном Омаровым и дочерьми Теей и Марусей. В Сочи сейчас отличная погода, на небе ни облачка и пятнадцать градусов тепла. Так что семейство наслаждается прогулками на свежем морском воздухе. Красота!

Вот такие модные и дружные у Ксении Бородиной дочери. Старшей, Марусе, в июне исполнилось восемь лет, а малышке Тее 22 декабря будет два года.