Красавицу-дочь Кэтрин Зеты-Джонс сравнили со знаменитой мамой
Фото: picture-alliance.com
У актеров двое детей: 20-летний сын Дилан и 18-летняя дочь Кэрис. Пара на протяжении 12 лет жила и воспитывала детей на Бермудах, откуда родом мать Майкла Дугласа. Теперь, когда дети подросли, звездная чета выставила поместье на продажу за 10,6 миллиона долларов. Сейчас Дуглас и Зета-Джонс живут в Нью-Йорке.
Знаменитая актриса поздравила дочь с совершеннолетием и поделилась снимками наследницы. «С 18-летием, Кэрис!», — написала она в посте.
На первом снимке Кэтрин позирует с маленько дочкой на руках, на втором изображена подросшая красавица-дочь в бассейне. На этой фотографии видно, что дочь Кэтрин и Майкла Дугласа унаследовала их поразительно красивую внешность. В комментариях Кэрис поблагодарила свою мать за то, что родила ее, на что Кэтрин ответила: «Появление тебя в жизни было для меня самым важным моментом!». Кроме того, актриса восхищается мудростью девушки не по годам. «Твоя красота глубока, а сердце достаточно велико, чтобы любить весь мир, а твое чувство юмора! Я люблю тебя, ангел. Мама», — добавила она.
Фанаты звезды принялись сравнивать мать и дочь. Они уточнили, что Кэрис растет не только такой же красивой, как мать, но и, скорее всего, затмит ее по привлекательности.
Фото: Instagram/@catherinezetajones, picture-alliance.com, Instagram/@carys.douglas
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!