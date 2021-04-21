Красавицу-дочь Кэтрин Зеты-Джонс сравнили со знаменитой мамой

На первом снимке Кэтрин позирует с маленько дочкой на руках, на втором изображена подросшая красавица-дочь в бассейне. На этой фотографии видно, что дочь Кэтрин и Майкла Дугласа унаследовала их поразительно красивую внешность. В комментариях Кэрис поблагодарила свою мать за то, что родила ее, на что Кэтрин ответила: «Появление тебя в жизни было для меня самым важным моментом!». Кроме того, актриса восхищается мудростью девушки не по годам. «Твоя красота глубока, а сердце достаточно велико, чтобы любить весь мир, а твое чувство юмора! Я люблю тебя, ангел. Мама», — добавила она.

Фанаты звезды принялись сравнивать мать и дочь. Они уточнили, что Кэрис растет не только такой же красивой, как мать, но и, скорее всего, затмит ее по привлекательности.