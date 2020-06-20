Красавица жена Игоря Крутого рассказала об уходе за волосами: «Не красилась в блондинку даже ради интереса»

«Так много вопросов было про мой уход за волосами, что я решила посвятить этой теме отдельный пост. Конечно, многое зависит от генетики, но только на нее рассчитывать нельзя.

В уходе за волосами у меня есть несколько действенных, проверенных годами правил, которые очень просто соблюдать. Делюсь с вами.

Чем меньше вы красите, используете фен, плойки, щипцы и т.д., тем лучше для ваших волос. Волосы должны быть ухожены, но выбирайте щадящие средства. К примеру, я никогда не красилась в блондинку, даже для интереса, а если все-таки без техники никак — при их использовании волосы должны быть сухими на 70-75%. И не забывайте про термозащиту.

Раз в неделю используйте маски, подходящие для ваших волос. Чтобы маска сработала, наносите ее минимум на час, а бальзам на 10-15 минут.

Не ходите с полотенцем на голове после мытья волос. И, конечно, шляпа от солнца», 1 поделилась нехитрыми секретами Ольга Крутая.

«Ваша красота — это генетика», «Ольга, вы красотка», «Вы пример для подражания многим Ольга! Красавица!», «Красивая», «Ну как же без полотенца жить-то? Это классика для только что помытых волос», — написали Ольге Крутой в комментариях.