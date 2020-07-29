Красавица-жена Игоря Крутого нежно поздравила его с днем рождения: «Любим и всегда рядом»

Ольга Крутая в день рождения супруга посвятила ему трогательные слова, опубликованные в социальной сети. В Instagram Ольга показала фото с именинником из семейного альбома.

«С днем рождения, дорогой, Игореша! Пусть твоя любовь к музыке никогда не увядает. Желаю тебе творческого долголетия, успехов и побед. Здоровья и счастья. Мы тебя любим и всегда рядом», — написала Ольга Крутая.