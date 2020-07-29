Красавица-жена Игоря Крутого нежно поздравила его с днем рождения: «Любим и всегда рядом»
Фото: Starface
Ольга Крутая в день рождения супруга посвятила ему трогательные слова, опубликованные в социальной сети. В Instagram Ольга показала фото с именинником из семейного альбома.
«С днем рождения, дорогой, Игореша! Пусть твоя любовь к музыке никогда не увядает. Желаю тебе творческого долголетия, успехов и побед. Здоровья и счастья. Мы тебя любим и всегда рядом», — написала Ольга Крутая.
«С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям Анна Нетребко. «Мой любимый и обожаемый! С днем рождения, маэстро! Ураааа! Счастья каждую секунду. Люблюююю», — эмоционально поздравила в комментарии Лера Кудрявцева. «С днем рождения, маэстро», — поздравила именинника певица Зара. «Дорогой Игорь Яковлевич, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья! Океан любви! И вселенную счастья! Будьте счастливы всегда, маэстро! И радуйте всех вашей волшебно-красивой музыкой», — поздравила Игоря Крутого Анастасия Кочеткова. «С днем рождения, маэстро», — отметился в комментариях Михаил Галустян.
Фото и видео: Instagram Игоря и Ольги Крутых, Starface
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