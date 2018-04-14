Красавица-падчерица Ивана Урганта показала фото с бойфрендом

На снимке пара нежно обнимается, поэтому интернет-пользователи тут же сделали вывод об их романе. «Какие вы красивые, просто невероятные», «Это так мило, счастья вам», «Отлично смотритесь вместе», — прокомментировали фотографию фолловеры девушки.

Несмотря на многочисленные просьбы, Эрика не назвала имени бойфренда. Она в принципе крайне неохотно рассказывает о личной жизни, да и ее отчим Иван Ургант не комментирует эту тему. Так что неизвестно, как популярный телеведущий относится к избраннику Эрики.

Фото: Instagram