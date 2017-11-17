Гордый отец показал новое фото Вероники Жуковой.

Как быстро растут дети! Не так давно СМИ писали о рождении у Сергея Жукова дочки Ники, и вот — отец уже поздравляет ее с девятилетием. В честь этого дня музыкант разместил ее фотографию и трогательное посвящение в своем Instagram: