«Красавица, копия мамы»: Сергей Жуков показал совсем взрослую дочь
Как быстро растут дети! Не так давно СМИ писали о рождении у Сергея Жукова дочки Ники, и вот — отец уже поздравляет ее с девятилетием. В честь этого дня музыкант разместил ее фотографию и трогательное посвящение в своем Instagram:
Доченька! Никочка!❤ ... Самой искренной, ласковой самой, Самой доброй малышкой живешь, Нам еще предстоит с твоей мамой, Осознать, как ты быстро растешь. ... Вы куда, кони, тппруу, погодите, Не несите секунды-года, Детских радостных дней не спешите В дальний путь отправлять поезда. ... Нам бы с мамой еще насладиться, Этой детской твоей чистотой, Снова первым шажкам поучиться, Снова в садик вернуться с тобой. ... И кормить тебя с ложки упрямо, И к груди по ночам прижимать, Теплым вечером с папой и мамой Долго детские книжки читать. ... Но сегодня, тебе уже 9, Ты прекрасна, красива, умна, В это нам невозможно поверить- Ты уже все умеешь сама... ... Наше солнышко, наша отрада, В этот день ты счастливее всех, Пусть всегда будет нам, как награда, Твой задорный и радостный смех. ... Мы тебя в этот день поздравляем! Ты сегодня как роза цветешь, Ну а мы с мамой тихо вздыхаем: - Доча, что ж ты так быстро растешь... ... Доченька наша любимая! С днем рождения, малышечка, Твои папа, мама, братики, бабушки и все родные и близкие! ... #сднемрождения #никажукова #zhukovfamily
Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)
«Как это мило», «Пусть дочурка будет здоровой и радует Вас своими успехами...», «Ты маленький цветочек, который спешит вырости и расцвести! Не давно ты была малыш, а сегодня покоряешь подиумы и спорт соревнования, выступаешь на сцене! Пусть все твои начинания завершаться успехами! С днем рождения куколка», «До слез стихи... Дочка красавица копия мамы», — пишут растроганные подписчики.
Фото: instagram