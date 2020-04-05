«Красавица и чудовище» и «Побег из Шоушенка»: что случилось в новом выпуске шоу «Холостяк»

Настя практически во всех подробностях рассказала соперницам о сказочном свидании, чем вызвала бурную ревность. Лиза Адаменко, считающая Антона «своим», даже не смогла сдержать чувств и через окно сбежала с виллы на тайную встречу с холостяком: «Она приехала и спокойно начала рассказывать, как начала целовать моего Антона. Держись, девчонка, ты сама затеяла эту войну», — эмоционально высказалась Лиза. После обсуждения с Антоном произошедшего, девушка отметила, что ей стало легче: «Как сказал Антон, он целовал актрису в иммерсивном спектакле».

Холостяк показал Лизе свои любимые места в Лиссабоне и подарил ей надежду на взаимность.