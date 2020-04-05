«Красавица и чудовище» и «Побег из Шоушенка»: что случилось в новом выпуске шоу «Холостяк»
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Фото: пресс-служба
Позади уже половина половина седьмого сезона шоу «Холостяк», в котором свое счастье ищет столичный стоматолог Антон Криворотов. До финала остается все меньше времени, а обстановка на вилле участниц накаляется все сильнее.
Подарок для Анастасии Ковалевой задел чувства других девушек — никому из них в качестве приглашения на свидание не приносили бальное платье. Свидание в стиле «Красавицы и чудовища» состоялось в заброшенной усадьбе. Антон поразил девушку «изуродованным» лицом. Сказочные костюмы позволили Насте и ее спутнику открыться друг другу. «Ты меня мурашишь», — призналась девушка. Свидание завершилось на самой романтичной ноте с поцелуями, а Настя поблагодарила Антона за подаренную сказку.
Фото: Пресс-служба
Настя практически во всех подробностях рассказала соперницам о сказочном свидании, чем вызвала бурную ревность. Лиза Адаменко, считающая Антона «своим», даже не смогла сдержать чувств и через окно сбежала с виллы на тайную встречу с холостяком: «Она приехала и спокойно начала рассказывать, как начала целовать моего Антона. Держись, девчонка, ты сама затеяла эту войну», — эмоционально высказалась Лиза. После обсуждения с Антоном произошедшего, девушка отметила, что ей стало легче: «Как сказал Антон, он целовал актрису в иммерсивном спектакле».
Холостяк показал Лизе свои любимые места в Лиссабоне и подарил ей надежду на взаимность.
Фото: Пресс-служба
Первая роза на церемонии досталась Лизе Адаменко. Вручая розу Барбаре, Антон позвал ее на приватный разговор. Барбара разочарована поведением холостяка, поэтому в ответ на его предложение поговорить наедине ответила: «Холодно для переговоров». Кубинская красотка считает, что действия Криворотова идут вразрез с тем, что он ей говорил. Однако Антон парировал, что они находятся на проекте «Холостяк». В этом выпуске роза не досталась Алине Лариной.
Следите за шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.
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Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: ТНТ
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