Красавица-дочь Стриженовых блеснула на своем последнем звонке в секси-платье

Младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых, Саша, стала выпускницей. Вчера девушка отпраздновала свой последний звонок в московской гимназии № 1584 и опубликовала яркие снимки с родителями и возлюбленным.

Для этого важного мероприятия Саша выбрала лаконичное черное платье от Виктории Андреяновой. Наряд смотрелся строгим и сдержанным, но при этом соблазнительным.