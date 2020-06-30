Красавица-дочь погибшего Пола Уокера показала фото с детьми Вина Дизеля: «Навсегда семья»
Фото: East News
Звезда фильмов «Форсаж» Пол Уокер погиб осенью 2013 года, ему было всего 40 лет. Актер попал в ДТП на спорткаре, машина на полной скорости влетела в дерево и загорелась. У Пола была единственная дочь Мидоу, которой на тот момент исполнилось 15 лет. После смерти отца девушка завела страницу в Instagram, где делится с подписчиками архивными фотографиями.
Сейчас Мидоу 21 год и она выросла настоящей красавицей. Девушка опубликовала в микроблоге фотографию с детьми Вина Дизеля — лучшего друга отца и его партнера по фильму «Форсаж».
«Навсегда семья», — подписала Мидоу Уокер фото с Ханией, Винсентом и Полин Дизель.
«Ангелы», «Какие классные», «Красивые», «Вы заставляете меня плакать», «Будьте счастливы и здоровы», «Милые», — написали в комментариях под публикацией Мидоу.
Младшую дочь Вин Дизель назвал в честь погибшего друга. У Пола Уокера было много романов, в том числе и со знаменитыми женщинами (Джессикой Альбой, Дениз Ричардз и другими), но отцом его сделала одна из подруг — Ребекка Сотерос.
Фото: Instagram Мидоу Уолкер, East News
Видео: youtube-канал Entertainment Tonight
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