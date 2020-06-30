Красавица-дочь погибшего Пола Уокера показала фото с детьми Вина Дизеля: «Навсегда семья»

Звезда фильмов «Форсаж» Пол Уокер погиб осенью 2013 года, ему было всего 40 лет. Актер попал в ДТП на спорткаре, машина на полной скорости влетела в дерево и загорелась. У Пола была единственная дочь Мидоу, которой на тот момент исполнилось 15 лет. После смерти отца девушка завела страницу в Instagram, где делится с подписчиками архивными фотографиями.

Сейчас Мидоу 21 год и она выросла настоящей красавицей. Девушка опубликовала в микроблоге фотографию с детьми Вина Дизеля — лучшего друга отца и его партнера по фильму «Форсаж».

«Навсегда семья», — подписала Мидоу Уокер фото с Ханией, Винсентом и Полин Дизель.