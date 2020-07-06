«Грация, красота, чувственность»: повзрослевшая дочь Марины и Олега Газмановых восхитила Сеть

«Дети — это лучшее, что со мной случилось в жизни. Они мои самые лучшие советчики и друзья, когда подросли. Но так было не всегда, я была для них прежде всего строгой, но любящей мамой. До сих пор так считаю, что позиционировать себя — я друг своему ребенку, это заблуждение. Прежде всего я человек, к которому можно обратиться за советом и пониманием, но я и тот же человек, который расставит ограничения, аргументируя почему. Я — та скала, о которую будут разбиваться их страсти и излишние эмоции, я — гавань, где им будет безопасно, потому, что я их люблю безусловно. Но когда мы собираемся веселой компанией и играем в Крокодил, я становлюсь их другом... пока выигрываю))))) (шучу)», — написала звездная мама.

Поклонники Олега и Марины отметили, что их дочь Марианна выросла настоящей красавицей.

«У вас очень красивые дети! Есть в кого», «Очень красивая дочь», «Молодость это: грация, красота, чувственность. Рыжеволосая красивая девчонка», «Сколько женственности в доченьке и мужественности в сынуле», — обсуждают снимки они.