В Сети появился клип «Милана-Малявка»

В семье Ирины и Виталия Гогунских растет маленький гений. Милана — раскрепощенная и артистичная девочка, обожает творчество Майкла Джексона и постоянно радует родителей новыми «выступлениями».

Мама малышки делает все, чтобы та стала знаменитой. Они успели вместе побывать на проекте «Один в Один» на «Первом канале».

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Фото из Instagram Ирины Гогунской

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Теперь девочка записала песню и сняла свой первый клип.

Она очень трогательно представила его в блоге у мамы, заучив настоящую речь, в которой попросила оценить свое первое творение.

Желаем малышке удачи!

Фото: instagram.com