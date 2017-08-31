Красавица-дочь Ирины и Виталия Гогунских представила свой первый клип
В Сети появился клип «Милана-Малявка»
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В семье Ирины и Виталия Гогунских растет маленький гений. Милана — раскрепощенная и артистичная девочка, обожает творчество Майкла Джексона и постоянно радует родителей новыми «выступлениями».
Мама малышки делает все, чтобы та стала знаменитой. Они успели вместе побывать на проекте «Один в Один» на «Первом канале».
Теперь девочка записала песню и сняла свой первый клип.
Она очень трогательно представила его в блоге у мамы, заучив настоящую речь, в которой попросила оценить свое первое творение.
Желаем малышке удачи!
Фото: instagram.com