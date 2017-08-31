В Сети появился клип «Милана-Малявка»

В семье Ирины и Виталия Гогунских растет маленький гений. Милана — раскрепощенная и артистичная девочка, обожает творчество Майкла Джексона и постоянно радует родителей новыми «выступлениями».

Мама малышки делает все, чтобы та стала знаменитой. Они успели вместе побывать на проекте «Один в Один» на «Первом канале».