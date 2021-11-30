Красавица-дочь Дольфа Лундгрена поздравила сестру с днем рождения и показала фото из семейного архива

В Сети уже очень давно обсуждают, что обе дочери звезды фильмов «Разборки в маленьком Токио» и «Универсальный солдат» обладают такими же хорошими внешними данными, как и их отец. И это абсолютная правда! 25-летняя Ида и теперь уже 20-летняя Грета самые настоящие красавицы. Отметить этот факт можно было еще с самых ранних лет девушек.

Старшая дочь Дольфа Лундгрена поздравила свою младшую сестру с днем рождения и опубликовала их совместные детские фотографии из семейного архива. На четырех первых снимках Грета нежно сжимает в объятиях свою еще совсем маленькую сестренку, а на последней фотографии в карусели можно увидеть, что обе уже подросшие девочки очень сильно похожи на своего знаменитого родителя.