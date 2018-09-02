Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына

«Здорово! Прекрасная, милая, с великолепной фигуркой, нежная невестка, красавец сын, мудрая свекровь! Дай Бог вам счастья всем», «Ваш сын, Лариса, классный парень) Возможно с виду невеста и не топ модель, но глядя на эту миниатюрную леди в преобладании чуткость, доброта, естесственность и легкость характера.. это круче надутых губ и новомодного тюннинга», — пишут они.

Фото: instagram