Красавец-жених и миллион белых роз: звезда «Первого канала» Светлана Абрамова сыграла пышную свадьбу
Сегодня поклонники и коллеги поздравляют звезду «Первого канала» Светлану Абрамову и ее жениха Антона Ларсена. 13 июля они сыграли свадьбу, а сегодня счастливая жена рассказала, как прошло торжество. В своем блоге ведущая шоу «На 10 лет моложе» поделилась фото и видео с праздника, к которому готовилась 3 месяца.
Пышную свадьбу влюбленные решили провести в Москве, тогда как расписались они в Санкт-Петербурге, в ЗАГСе на Английской набережной. Событие отметили в кругу самых близких друзей и родных.
«Мы начали готовиться три месяца назад. Самое главное, чего нам с Антоном хотелось — чтобы нам и нашим гостям было комфортно, чтобы никто не напрягался», — поделилась Светлана.
Все хлопоты поручили профессионалам,которые украсили зал белыми цветами и воздушными деталями — было решено устроить «вечеринку в европейском стиле». Они даже не стали разучивать первый танец: просто импровизировали под музыку, связанную с приятными воспоминаниями:
Жених был в классическом костюме, невеста выбрала лаконичное платье Helen Miller. «Сначала я хотела свадебное платье силуэта "русалка", но потом поняла, что такие платья делают образ более дерзким. Мне же в этот день хотелось быть очень нежной и милой. Да и Антон тоже проголосовал за более пышное платье», — рассказала она.
Свадебный торт появился под песню из мультфильма «Летучий корабль» — «Ах, если бы сбылась моя мечта!»
Дальнейшее музыкальное сопровождение взял на себя друг невесты Егор Сесарев, весь вечер он пел серенады влюбленным:
Первая встреча Светланы и Антона произошла случайно — в одном из кафе Санкт-Петербурга, родного города Светланы. Они были так очарованы друг другом, что забыли обменяться контактами, но спустя неделю влюбленному мужчине удалось разыскать женщину своей мечты, и вскоре он сделал ей предложение.
Фото: социальные сети, личный архив невесты