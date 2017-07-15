Ведущая шоу «На 10 лет моложе» поделилась фотографиями со свадьбы

Сегодня поклонники и коллеги поздравляют звезду «Первого канала» Светлану Абрамову и ее жениха Антона Ларсена. 13 июля они сыграли свадьбу, а сегодня счастливая жена рассказала, как прошло торжество. В своем блоге ведущая шоу «На 10 лет моложе» поделилась фото и видео с праздника, к которому готовилась 3 месяца.

Пышную свадьбу влюбленные решили провести в Москве, тогда как расписались они в Санкт-Петербурге, в ЗАГСе на Английской набережной. Событие отметили в кругу самых близких друзей и родных.

«Мы начали готовиться три месяца назад. Самое главное, чего нам с Антоном хотелось — чтобы нам и нашим гостям было комфортно, чтобы никто не напрягался», — поделилась Светлана.

Все хлопоты поручили профессионалам,которые украсили зал белыми цветами и воздушными деталями — было решено устроить «вечеринку в европейском стиле». Они даже не стали разучивать первый танец: просто импровизировали под музыку, связанную с приятными воспоминаниями: