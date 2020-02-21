У Алексея Потапенко, больше известного как Потап, растет единственный пока ребенок. Его 11-летний сын Андрей после развода родителей живет с матерью, которая ведет его страницу в социальной сети. В аккаунте парня появились фотографии, на которых видно, что Андрей Потапенко изменил прическу и примерил стильный спортивный образ. В подписи к фото фолловеров попросили выбрать более удачный кадр. Мнения подписчиков сына Потапа разделились, но все сошлись во мнении, что Андрей настоящий красавчик.«Все фотки — топ», «Модный», «Красавчик», «Обе супер! Ты везде класс!», «Стильно, модно круто», «Красивый», — написали ему в комментариях.Сына Потапу родила его экс-жена Ирина Горовая (от первого брака у нее есть дочь Наталья). Официально их брак длился 14 лет, но расстались они за пять лет до развода. По словам родителей, сын Андрей нормально перенес их расставание, потому что привык жить практически без отца, который много гастролировал. После развода экс-супруги остались хорошими друзьями. Ирина Горовая с новым спутником даже была на свадьбе Алексея Потапенко и Насти Каменских, которая состоялась в мае 2019-го. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!