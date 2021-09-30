Крапивина в черном, Сутулова в кожаном тренче и другие звезды на презентации КиноПоиск в Москве

Полина Ауг появилась в компании своего возлюбленного, и тоже пришла в черном. Девушка выбрала черную мини-юбку со шнуровкой и водолазку, образ дополнили черные ботинки.

Светлана Степанковская пришла в необычном клетчатом костюме – брюки оказались гибридом. От талии они начинаются, как джинсы, но продолжаются в виде клетчатых брюк. Образ завершают кеды.