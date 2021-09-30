Крапивина в черном, Сутулова в кожаном тренче и другие звезды на презентации КиноПоиск в Москве
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На презентации появилось много звезд, среди которых Анна Снаткина, Александр Молочников, Сергей Сельянов, Александр Цыпкин, Михаил Зыгарь, Ольга Сутулова и другие.
Анна Снаткина пришла на мероприятие в эффектном змеином жакете, который она сочетает с черными джинсами и черной футболкой. Изюминки в образ также добавили лодочки с квадратным носком металлического оттенка.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Нателла Крапивина выбрала для выхода стильный total black, в котором сочетает черные брюки и топ. Образ разбавили белые кеды.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ольга Сутулова тоже появилась в черном. Длинное платье дополнил эффектный кожаный тренч в пол.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Полина Ауг появилась в компании своего возлюбленного, и тоже пришла в черном. Девушка выбрала черную мини-юбку со шнуровкой и водолазку, образ дополнили черные ботинки.
Светлана Степанковская пришла в необычном клетчатом костюме – брюки оказались гибридом. От талии они начинаются, как джинсы, но продолжаются в виде клетчатых брюк. Образ завершают кеды.
Фото: Макс Светский / Passion.ru