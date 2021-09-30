passion.ru
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Крапивина в черном, Сутулова в кожаном тренче и другие звезды на презентации КиноПоиск в Москве

30 сентября в пространстве Ветошный Hall в Москве пошла презентация нового сезона Кинопоиска, которая собрала деятелей культуры и звезд шоу-бизнеса.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Сутулова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

На презентации появилось много звезд, среди которых Анна Снаткина, Александр Молочников, Сергей Сельянов, Александр Цыпкин, Михаил Зыгарь, Ольга Сутулова и другие.

Анна Снаткина пришла на мероприятие в эффектном змеином жакете, который она сочетает с черными джинсами и черной футболкой. Изюминки в образ также добавили лодочки с квадратным носком металлического оттенка.

Анна Снаткина

Анна Снаткина

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Нателла Крапивина выбрала для выхода стильный total black, в котором сочетает черные брюки и топ. Образ разбавили белые кеды.

Нателла Крапивина

Нателла Крапивина

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Ольга Сутулова тоже появилась в черном. Длинное платье дополнил эффектный кожаный тренч в пол.

Ольга Сутулова

Ольга Сутулова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Полина Ауг появилась в компании своего возлюбленного, и тоже пришла в черном. Девушка выбрала черную мини-юбку со шнуровкой и водолазку, образ дополнили черные ботинки.

Светлана Степанковская пришла в необычном клетчатом костюме – брюки оказались гибридом. От талии они начинаются, как джинсы, но продолжаются в виде клетчатых брюк. Образ завершают кеды.

Фото: Макс Светский / Passion.ru