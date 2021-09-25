Крапивина раскрыла истинные причины ухода от Лободы: «Жить так больше не готова»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natellakrapivina/Instagram
Но скандал с поп-королем, в котором Крапивина назвала «паноптикумом» Киркорова и Даву, и отметила, что раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки, — далеко не самая главная причина ухода Нателлы. Оказалось, в какой-то момент продюсер просто устала уделять слишком много времени одному артисту.
«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова», — поделилась Крапивина в программе «Кино в деталях» на телеканале СТС.
После расторжения контракта с певицей и перерыва в работе, Нателла намерена создать собственный музыкальный лейбл, заниматься менеджментом молодых артистов, а также работать в кинематографе в качестве режиссера.
Несмотря на то, что рабочие отношения Крапивиной и Лободы закончились, девушкам удалось расстаться мирно. За 11 лет совместной работы они стали настоящими подругами и близкими друг другу людьми.
Фото и видео: Instagram,