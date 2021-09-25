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Крапивина раскрыла истинные причины ухода от Лободы: «Жить так больше не готова»

39-летняя бывшая продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина летом этого года неожиданно объявила о своем уходе из шоу-бизнеса. Это означало и то, что сотрудничество между Лободой и Крапивиной прекращено после 11 лет совместной работы. Одной из причин такого решения стал конфликт между Нателлой и Филиппом Киркоровым, который наделал много шума после премии «Муз-ТВ».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нателла Крапивина и Светлана Лобода

Фото: @natellakrapivina/Instagram

Но скандал с поп-королем, в котором Крапивина назвала «паноптикумом» Киркорова и Даву, и отметила, что раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки, — далеко не самая главная причина ухода Нателлы. Оказалось, в какой-то момент продюсер просто устала уделять слишком много времени одному артисту.

Филипп Киркоров отвечает Нателле Крапивиной

«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова», — поделилась Крапивина в программе «Кино в деталях» на телеканале СТС.

После расторжения контракта с певицей и перерыва в работе, Нателла намерена создать собственный музыкальный лейбл, заниматься менеджментом молодых артистов, а также работать в кинематографе в качестве режиссера.

Несмотря на то, что рабочие отношения Крапивиной и Лободы закончились, девушкам удалось расстаться мирно. За 11 лет совместной работы они стали настоящими подругами и близкими друг другу людьми.

Фото и видео: Instagram,