Крапивина раскрыла истинные причины ухода от Лободы: «Жить так больше не готова»

«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова», — поделилась Крапивина в программе «Кино в деталях» на телеканале СТС.

После расторжения контракта с певицей и перерыва в работе, Нателла намерена создать собственный музыкальный лейбл, заниматься менеджментом молодых артистов, а также работать в кинематографе в качестве режиссера.

Несмотря на то, что рабочие отношения Крапивиной и Лободы закончились, девушкам удалось расстаться мирно. За 11 лет совместной работы они стали настоящими подругами и близкими друг другу людьми.