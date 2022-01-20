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Козловский рассказал, за что хотел бы извиниться перед своей дочерью от Зуевой

Актер и режиссер Данила Козловский в марте 2020 года стал оцтом. Возлюбленная звезды Ольга Зуева подарила ему дочь, которую назвали Ода Валентина. Девочка живет с мамой в США, с отцом она видится редко.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Зуева и Данила Козловский

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Козловский и Зуева расстались буквально через несколько месяцев после рождения девочки. Актер не комментирует причины разлада, признается лишь, что он виноват перед экс-возлюбленной. Возможно, разлучницей стала актриса Оксана Акиньшина, чувства к которой могли появиться у Козловского во время съемок в картине «Чернобыль».

Несмотря на то что пара Козловского и Зуевой распалась, Данила остается прекрасным отцом. Он старается поддерживать теплые отношения с дочерью. Конечно, в условиях пандемии летать в Америку так часто, как он бы хотел, у звезды не получается, но Данила признается, что сейчас многие его мечты и планы связаны с дочерью.

«Когда мне раньше говорили про подобные трансформации, я думал, что это какая-то пафосная чушь. Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь, — поделился Данила Козловский с InStyle. — Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно, абсолютной и безусловной любовью. Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает, ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее», — признался актер.

По словам актера, дочь — самое главное, что есть в его жизни. Он также поделился с изданием, что, если бы мог написать письмо в будущее своей дочери, то извинился бы перед ней. «Я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви», — разоткровенничался актер.

Фото: GlobalLookPress, Макс Светский/Passion.ru

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