Козловский рассказал, за что хотел бы извиниться перед своей дочерью от Зуевой

«Когда мне раньше говорили про подобные трансформации, я думал, что это какая-то пафосная чушь. Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь, — поделился Данила Козловский с InStyle. — Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно, абсолютной и безусловной любовью. Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает, ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее», — признался актер.

По словам актера, дочь — самое главное, что есть в его жизни. Он также поделился с изданием, что, если бы мог написать письмо в будущее своей дочери, то извинился бы перед ней. «Я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви», — разоткровенничался актер.