Кожевникова в эффектном костюме, Безрукова со смелым декольте и другие звезды на премьере фильма «Рождество на двоих»

По сюжету, главная героиня Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но все меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом. Посмотреть картину в российском прокате можно с 5 декабря, а купить билеты — здесь.