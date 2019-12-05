Кожевникова в эффектном костюме, Безрукова со смелым декольте и другие звезды на премьере фильма «Рождество на двоих»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Первыми в преддверии праздников рождественскую картину оценили Мария Кожевникова, Руслан Нигматуллин, Ирина Безрукова и многие другие. Мария Кожевникова позировала фотографам в стильном брючном костюме оранжевого цвета.
Фото: Пресс-служба
А Ирина Безрукова выбрала для выхода в свет эффектное блестящее черное платье с глубоким декольте.
По сюжету, главная героиня Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но все меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом. Посмотреть картину в российском прокате можно с 5 декабря, а купить билеты — здесь.
Фото: пресс-служба
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