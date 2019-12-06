passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кожевникова в прозрачной водолазке, Сухинова в кожаном платье с разрезом и другие звезды на рождественском бранче

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 22

Мария Кожевникова

Фото: Пресс-служба

Светская Москва собралась в особняке Спиридонова на торжественный рождественский обед. Дать официальный старт долгожданной предновогодней поре в этом году приехала модель и актриса Поппи Делевинь, глобальный амбассадор британского парфюмерного бренда Jo Malone London.

Прекрасная Поппи Делевинь в наряде от Oscar de la Renta, обуви от Penelopa Chilvers, серьгах Noor Fares, и сопровождаемая шлейфом любимого аромата Orange Bitters от Jo Malone London, собрала гостей за праздничным столом и поделилась своими впечатлениями от второго визита в Москву: «Это посещение Москвы запомнится мне теплотой, с которой меня встретили. Здесь великолепная и чарующая атмосфера».

Словно от взмаха волшебной палочки особняк Спириднова на один день превратился в сверкающий дворец – сияющие рождественские огни, золотые канделябры с горящими свечами, огромная новогодняя елка с подарками от Jo Malone London. Собравшиеся наслаждались изысканными угощениями, увлекательным представлением фокусников под музыкальное сопровождение композитора-неоклассика Виктора Осадчева.

Событие собрало давних друзей и поклонников бренда, среди которых были замечены Сергей Лазарев, Мария Кожевникова, Юлианна Караулова, Инна Маликова, Юлия Хлынина, Ингрид Олеринская, Анастасия Меськова, Ксения Сухинова, Анастасия Задорожная и многие другие.

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!