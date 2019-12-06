Кожевникова в прозрачной водолазке, Сухинова в кожаном платье с разрезом и другие звезды на рождественском бранче

Прекрасная Поппи Делевинь в наряде от Oscar de la Renta, обуви от Penelopa Chilvers, серьгах Noor Fares, и сопровождаемая шлейфом любимого аромата Orange Bitters от Jo Malone London, собрала гостей за праздничным столом и поделилась своими впечатлениями от второго визита в Москву: «Это посещение Москвы запомнится мне теплотой, с которой меня встретили. Здесь великолепная и чарующая атмосфера».

Словно от взмаха волшебной палочки особняк Спириднова на один день превратился в сверкающий дворец – сияющие рождественские огни, золотые канделябры с горящими свечами, огромная новогодняя елка с подарками от Jo Malone London. Собравшиеся наслаждались изысканными угощениями, увлекательным представлением фокусников под музыкальное сопровождение композитора-неоклассика Виктора Осадчева.

Событие собрало давних друзей и поклонников бренда, среди которых были замечены Сергей Лазарев, Мария Кожевникова, Юлианна Караулова, Инна Маликова, Юлия Хлынина, Ингрид Олеринская, Анастасия Меськова, Ксения Сухинова, Анастасия Задорожная и многие другие.