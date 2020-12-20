Кожаный total look: Анастасия Решетова предстала в эффектном образе

Она надела кожаную черную рубашку и из такого же материала брюки-скинни, а также подчеркнула стройность и дополнила наряд модной в этом сезоне обувью - сапогами-казаками из змеиной кожи черного глянцевого цвета. Образ дополнили распущенные длинные ухоженные волосы и фирменный макияж звезды. На пуфик модель поставила свою красивую сумочку от известного дизайнера.

К слову, совсем недавно мы писали, что Анастасия Решетова блеснула на катке в белоснежной куртке и шапке с помпоном. Образ будущей телеведущей на коньках покорил поклонников в Instagram.