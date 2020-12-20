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Кожаный total look: Анастасия Решетова предстала в эффектном образе

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Анастасия Решетова

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram

Инстадива активно ведет свои социальные сети. За ее жизнью следят практически 4 млн человек. Поэтому она часто радует подписчиков новыми фотографиями, на которых демонстрирует свои внешние данные и прекрасное чувство стиля. Так и сегодня, модель поделилась соблазнительным look'ом в своем микроблоге в Instagram.

Анастасия Решетова не перестает удивлять поклонников стильными образами. Ранее экс-возлюбленная Тимати предстала в атласном мини-платье и жемчужном колье, а теперь продемонстрировала еще более интересный образ. Модель сделала снимки в примерочной.

Анастасия Решетова

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram

Она надела кожаную черную рубашку и из такого же материала брюки-скинни, а также подчеркнула стройность и дополнила наряд модной в этом сезоне обувью - сапогами-казаками из змеиной кожи черного глянцевого цвета. Образ дополнили распущенные длинные ухоженные волосы и фирменный макияж звезды. На пуфик модель поставила свою красивую сумочку от известного дизайнера.

К слову, совсем недавно мы писали, что Анастасия Решетова блеснула на катке в белоснежной куртке и шапке с помпоном. Образ будущей телеведущей на коньках покорил поклонников в Instagram.

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram__

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