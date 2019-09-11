Кожаный костюм, открытая спина и глубокое декольте: 55-летняя Алена Апина примерила дерзкий стильный образ

Апина признавалась, что ощущает себя намного моложе своих лет, и сегодня женщины в 50 чувствуют себя, как в 30 лет. Поклонники с Аленой соглашаются, отмечая, что она выглядит великолепно и сохранила отличную фигуру.

В доказательство своих слов экс-солистка группы «Комбинация» балует подписчиков фотографиями из смелых фотосессий. Так, артистка опубликовала смелые снимки, которые сделала несколько месяцев назад.

«Думаю-что красота такая лежит без дела.... Дай, думаю,еще подразню здравомыслящих и добропорядочных граждан. фото майские by @nataliyagalich Сильно уж не ворчите про сиськи и возраст! Когда нечего будет показывать , тоже начну метать громы и молнии в тех, кто выкладывает такие фотки!», - с юмором написала Алена Апина (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).