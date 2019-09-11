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Кожаный костюм, открытая спина и глубокое декольте: 55-летняя Алена Апина примерила дерзкий стильный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Апина

Фото: Instagram

Певица призналась, что долго не решалась показать откровенные фотографии.

Звезда 1990-х Алена Апина в конце августа отметила юбилей. Артистка перед наступлением знаменательной даты рассказывала, что возраст для нее не важен, что 55 лет – это только цифры в паспорте.

Апина признавалась, что ощущает себя намного моложе своих лет, и сегодня женщины в 50 чувствуют себя, как в 30 лет. Поклонники с Аленой соглашаются, отмечая, что она выглядит великолепно и сохранила отличную фигуру.

В доказательство своих слов экс-солистка группы «Комбинация» балует подписчиков фотографиями из смелых фотосессий. Так, артистка опубликовала смелые снимки, которые сделала несколько месяцев назад.

«Думаю-что красота такая лежит без дела.... Дай, думаю,еще подразню здравомыслящих и добропорядочных граждан. фото майские by @nataliyagalich Сильно уж не ворчите про сиськи и возраст! Когда нечего будет показывать , тоже начну метать громы и молнии в тех, кто выкладывает такие фотки!», - с юмором написала Алена Апина (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Поклонники похвалили ее за смелость и сделали комплименты внешности певицы. «Возраст это когда 90 исполнилось... А тут красивая женщина ))», «Всё отлично ! Ну очень красиво», «Шикарно! Какой возраст? Я вас умоляю...... Вы ещё Ого-го!!!!», «Браво артисту,браво Алёна,такие красивые фото надо показывать обязательно. Пусть завидуют!))», «Вы в великолепной форме. Цвет волос благороден», «Боже..какая вы прекрасная», - написали певице в комментариях.

А вам понравились фотографии?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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