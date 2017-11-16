Певица стала гостьей церемонии вручении премии журнала ОК! «Больше, чем звезды»

Минувшим вечером в Москве состоялась церемония вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звезды», которая собрала в отеле Four Seasons весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание привлекла экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. Певица появилась на красной дорожке в черном кожаном платье с корсетным верхом, надетом на боди из черной сетки. Корсетный лиф подчеркнул пышный бюст 38-летней артистки, а узкий черный чокер с серебристым украшением и небрежная укладка только дополнили ее смелый образ.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Ноя 16 2017 в 12:46 PST

В Instagram Альбина Джанабаева продемонстрировала не только свой аутфит, но и опубликовала редкую совместную фотографию с Валерием Меладзе, подпись к которой гласит: «Всё OK,чего и вам желаем❤️!!!!!»

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Ноя 16 2017 в 12:56 PST