Кожаный корсет и черная сетка: Альбина Джанабаева появилась на премии в экстравагантном наряде
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Певица стала гостьей церемонии вручении премии журнала ОК! «Больше, чем звезды»
Минувшим вечером в Москве состоялась церемония вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звезды», которая собрала в отеле Four Seasons весь цвет отечественного шоу-бизнеса.
Особое внимание привлекла экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. Певица появилась на красной дорожке в черном кожаном платье с корсетным верхом, надетом на боди из черной сетки. Корсетный лиф подчеркнул пышный бюст 38-летней артистки, а узкий черный чокер с серебристым украшением и небрежная укладка только дополнили ее смелый образ.
В Instagram Альбина Джанабаева продемонстрировала не только свой аутфит, но и опубликовала редкую совместную фотографию с Валерием Меладзе, подпись к которой гласит: «Всё OK,чего и вам желаем❤️!!!!!»
Напомним, некоторое время назад Альбина Джанабаева представила свое новое сольное шоу «Один на один». Поддержать певицу в этот волнительный день пришли Валерий Меладзе, Надежда Грановская, Константин Меладзе, Игорь Чапурин и другие звезды.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram