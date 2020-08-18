Кожаные брюки, белая футболка и зачесанные назад волосы: Снигирь появилась в стильном образе на кинопремьере

По сюжету, в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин... Премьера сериала намечена на 20 августа.