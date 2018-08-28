Ковбойская шляпа, армейская куртка и бинокль наперевес: Владимир Путин провел уикенд в Туве

В этом году глава государства пока не уходил в долгий отпуск, а ограничился выходными, которые решил провести в республике Тува. На официальном сайте Кремля уже появились яркие фото, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал комментарий: «Он походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный».

Пейзажи Владимир Владимирович смотрел не один, а в компании министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, выступивший для высокопоставленных туристов гидом.