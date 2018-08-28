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Ковбойская шляпа, армейская куртка и бинокль наперевес: Владимир Путин провел уикенд в Туве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Путин в Туве

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Президент России Владимир Путин устроил себе туристические выходные в республике Тува, где полюбовался пейзажами и занялся скандинавской ходьбой.

В этом году глава государства пока не уходил в долгий отпуск, а ограничился выходными, которые решил провести в республике Тува. На официальном сайте Кремля уже появились яркие фото, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал комментарий: «Он походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный».

Пейзажи Владимир Владимирович смотрел не один, а в компании министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, выступивший для высокопоставленных туристов гидом.

Снимки получились зрелищными: на них Путин позирует в удобной куртке, ковбойской шляпе для защиты от солнца и периодически наблюдает за птицами в большой бинокль. Президент и его спутники также прокатились на моторной лодке и сходили по грибы.

Фото: kremlin.ru, Kremlin Pool, Maksim Konstantinov / Global Look Press

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