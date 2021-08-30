Ковальчук похвасталась идеальными ногами в дерзком мини и показала забавное видео

Ранее в интервью для «Русского радио» Юлия Ковальчук рассказала, как ей удается сохранять гармонию в отношениях с супругом — Алексеем Чумаковым:

«Нужно разговаривать. Без крика, без эмоций и в нужное время. Последнее особенно важно. Потому что не дай бог начать серьезный разговор в неподходящее время. Такие моменты нужно просто чувствовать», — призналась певица. Звездная пара вместе уже более 13 лет. У них есть общая дочь Амелия.