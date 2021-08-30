Ковальчук похвасталась идеальными ногами в дерзком мини и показала забавное видео
Юлия Ковальчук порадовала поклонников забавным видео — знаменитость хотела элегантно развернуться на шпильках, но потеряла равновесие. К счастью, девушке удалось удержаться на ногах.
«Когда очень хотела красиво пройтись, но что-то пошло не так», — подписала она публикацию.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliakovalchuk
Позирует Юлия в лаконичном, но эффектном образе — поверх длинной свободной рубашки она надела дерзкую бежевую мини-юбку с игривым разрезом, которая во всей красе продемонстрировала стройные ноги звезды. А пояс юбки подчеркнул осиную талию Ковальчук.
Ранее в интервью для «Русского радио» Юлия Ковальчук рассказала, как ей удается сохранять гармонию в отношениях с супругом — Алексеем Чумаковым:
«Нужно разговаривать. Без крика, без эмоций и в нужное время. Последнее особенно важно. Потому что не дай бог начать серьезный разговор в неподходящее время. Такие моменты нужно просто чувствовать», — призналась певица. Звездная пара вместе уже более 13 лет. У них есть общая дочь Амелия.
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!